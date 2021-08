Schianto nell'Imperiese, muore motociclista quarantenne

(ANSA) - IMPERIA, 05 AGO - Un motociclista di 44 anni, di Chiusanico, è morto in un incidente avvenuto, nel pomeriggio, sulla vecchia statale 28, all'altezza di via Nazionale, in località Gombi di Ricci, a Chiusavecchia, nell'immediato entroterra di Imperia. La moto si è scontrata con un camion cisterna nei pressi di una curva: l'uomo è rimasto schiacciato dal mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e personale sanitario del 118. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Un sacerdote che stava transitando sul luogo dell''incidente ed è rimasto bloccato nella coda, si è fermato per benedire la vittima. (ANSA).