Per meteo e fermo Adriatico schizzano i prezzi del pesce

(ANSA) - GENOVA, 05 AGO - Il perdurare delle condizioni meteo marine avverse e la concomitanza del fermo pesca in Adriatico ha fatto schizzare i prezzi sia del pesce azzurro sia di quello dello strascico, come gamberoni, moscardini, frittura, zuppa. La notte scorsa in Liguria sono uscite in pesca solo 4 lampare che hanno sbarcato appena 200 casse di acciughe con quotazioni all'ingrosso di 50 euro alla cassa (7 kg) e nelle pescherie venduta a 10-12 euro al kg. Non va meglio per la pesca a strascico e per la piccola pesca con reti da posta che a causa dei venti meridionali forti hanno ridotto a zero le uscite.

"Purtroppo proprio nel momento di maggiore richiesta in Liguria da parte di ristoranti e pescherie - spiega Roberto Trinca della Mare Mosso, venditore al mercato ittico genovese - il mare da dieci giorni non consente ai pescatori di lavorare a pieno ritmo. I pesci freschi sono pochi e costano di più, anche i prodotti di Spagna e Portogallo hanno risentito delle condizioni climatiche. I contraccolpi negativi - dice Trinca - si sentono soprattutto sulle acciughe che fino a poche settimane fa venivano pescate a migliaia di casse per notte e ora si contano a poche centinaia". (ANSA).