Galliera: Italia Nostra, non sempre cemento è una risposta

(ANSA) - GENOVA, 05 AGO - "Dopo il ricorso di Italia Nostra accolto dal Consiglio di Stato sulla procedura di apposizione dei vincoli indiretti; il bando di gara per la costruzione del nuovo ospedale che è andato deserto; i rilievi della Corte dei Conti sulla sostenibilità economica; va tenuta in debita considerazione quest'ultima pronuncia dei Giudici Amministrativi". Lo afferma in una nota Italia Nostra commentando la notizia che il Tar Liguria ha accolto il ricorso di alcuni cittadini, "annullando di fatto la procedura per la costruzione del nuovo ospedale Galliera".

"Il Tar - dice Italia Nostra - ha affermato che la Vas deve essere preventiva per prendere posizione su piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente. Italia Nostra da sempre sostiene che l'ammodernamento dell'Ospedale Galliera potrebbe avvenire con l'attuazione del progetto "Galliera 2000", che recupera, tutelandoli, i padiglioni storici, con costi decisamente inferiori a quelli della nuova costruzione, senza ulteriore consumo di suolo".

"Allo stato attuale, prudenza vorrebbe una rivisitazione del progetto, per considerare tali nuovi fatti - dice l'associazione -. Notiamo che analoghe procedure parrebbero essere in corso di attuazione anche per la costruzione del nuovo ospedale Gaslini.

Italia Nostra si augura che la cura delle persone venga attuata e perfezionata nel migliore dei modi. Auspichiamo, tuttavia, che tale meritevole impegno dei sanitari e di chi ha la responsabilità dell'organizzazione del servizio sanitario, si coniughi con il massimo rispetto per l'ambiente, il paesaggio e la tutela dei beni monumentali".

Secondo Italia Nostra "non sempre il nuovo cemento è la risposta ad ogni esigenza. Il presidente Toti, che ha la delega alla sanità regionale, avrebbe affermato che 'al paese serva una riforma delle giustizia amministrativa, che troppo spesso sta diventando un ostacolo alla realizzazione di progetti di pubblico interesse su sollecitazione di piccoli o privati interessi di poche persone'. Ricordiamo che il controllo di legalità permette al Paese di procedere nel solco della legge.

Sarebbe significativa una profonda revisione critica del modello di sviluppo, anche sanitario". (ANSA).