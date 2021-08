Carige: in semestre riduce perdite a 50 mln

Carige ha chiuso il primo semestre dell'anno con una perdita netta pari a 49,9 milioni di euro, in riduzione rispetto al rosso di 97,8 milioni dello stesso periodo del 2020. Nel secondo trimestre, si legge in una nota, la perdita è stata di 10,1 milioni di euro in riduzione sia rispetto ai 39,7 milioni del primo trimestre 2021 che rispetto ai 42,7 milioni del secondo trimestre 2020. "Carige mantiene il suo forte presidio sulla qualità degli asset creditizi e prosegue nella marcia di recupero della redditività che diverrà più significativa nel corso dei prossimi trimestri in parallelo con il completamento delle varie attività previste nel piano", ha commentato l'ad Francesco Guido. Bene Banca Carige in Borsa (+4,3% a 1,011 euro) nel giorno dei conti, tornata sul mercato il 27 luglio, dopo due anni e mezzo di assenza. Dopo avere faticato nei primi giorni a fare prezzo, alle quotazioni attuali risulta con una capitalizzazione di circa 763 milioni di euro.

Nel semestre i ricavi (margine di intermediazione) sono cresciuti a 203,2 milioni rispetto ai 148,2 milioni del periodo febbraio-giugno 2020, grazie alla spinta sia delle commissioni che del margine di intermediazione, complessivamente aumentati del 16,7% (semestralizzando il periodo febbraio-giugno per rendere la base omogenea), e solo parzialmente compensati dall'aumento dei costi 182,3 a 216,3 milioni. Il costo del credito annualizzato si è attestato a 54 punti base mentre "la progressiva messa a regime del nuovo modello di servizio ha consentito l'espansione dell'attività commerciale nel semestre", con l'aumento sia della raccolta a breve (+0,7 miliardi) che diretta (+0,4 miliardi) dalla clientela, che delle masse gestite (+0,4 miliardi), che dei crediti (+0,3 miliardi). Quanto agli indicatori patrimoniali, il Cet1 phased-in si riduce nel trimestre dall'11,5% all'11,4% mantenendosi al di sopra del minimo dell''8,55% fissato dalla Bce.