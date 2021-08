Tar frena il progetto del nuovo ospedale Galliera

(ANSA) - GENOVA, 04 AGO - Il Tar della Liguria ha accolto in parte un ricorso contro il progetto del nuovo ospedale Galliera presentato da un comitato di residenti del quartiere di Carignano. Il tribunale amministrativo ha anche annullato alcuni atti rilasciati negli ultimi anni durante il processo di approvazione del progetto definitivo. I giudici avrebbero stabilito che l'iter della pianificazione urbanistica non ha previsto di sottoporre il progetto alla procedura di Valutazione ambientale.

Ora il Comune e l'ente ospedaliero devono decidere i prossimi passi. E' probabile un ricorso al Consiglio di Stato.

Il comitato di cittadini dice che "è una vittoria per tutti i cittadini genovesi che vedono finalmente salvaguardato lo storico complesso ospedaliero nel verde donato in perpetuo dalla Duchessa di Galliera alla città di Genova". Il comitato evidenzia come anche l'architetto Renzo Piano "che sta progettando un nuovo ospedale a Parigi prevede 'una cittadella della salute immersa nel verde in modo che i malati abbiano sempre le foglie degli alberi davanti ai loro occhi e stanze con soffitti alti in modo che la luce sia ovunque". "Sono gli stessi criteri a cui si era ispirata la Duchessa di Galliera" dicono i cittadini di Carignano. (ANSA).