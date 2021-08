Incendio ha minacciato le case, paura nella notte a Casrza

(ANSA) - CASARZA LIGURE, 04 AGO - Notte di paura a Casarza Ligure per un incendio divampato a pochi passi dalle case in località Bargonasco lungo la statale 523 Sestri Levante - passo di Cento Croci. Intorno all'una da una baracca posta a fianco di abitazioni sono partite le fiamme che sospinte dal vento di scirocco si sono sviluppate verso il bosco avvicinandosi pericolosamente ad alcune abitazioni della frazione di S.

Antonio che sono state evacuate. Una ventina le persone che hanno passato la notte fuori casa. Qui si sono concentrati gli sforzi delle squadre dei vigili del fuoco di Chiavari, dei Volontari Antincendi Boschivi e dei forestali.

Dalle sei di questa mattina le fiamme sono circoscritte grazie all' intervento di un elicottero e di decine di uomini a terra.

I carabinieri forestali stanno valutando la posizione del pensionato proprietario della baracca in legno dove pare fosse rimasta accesa una stufa che potrebbe aver generato l'incendio.

(ANSA).