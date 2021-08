Grande manifesto contro il green pass affisso a Sanremo

(ANSA) - SANREMO, 04 AGO - Davanti al mercato coperto di Sanremo spunta un manifesto contro il green pass. "Covid 19, le verità da conoscere" è il titolo del manifesto, che occupa uno spazio regolare di quelli dedicati alle inserzioni pubblicitarie. Il manifesto riportati alcuni punti cruciali delle considerazioni sostenute dai no vax e da ci è contrario alla certificazione sanitaria. Si legge: "Il vaccino non limita la diffusione del Covid, ma uccide i nostri diritti costituzionali"; "I vaccinati possono diffondere il virus come i non vaccinati"; "L'immunità di gregge non è raggiungibile, perché il virus muta continuamente, generando varianti resistenti ai vaccini". Il manifesto si conclude con un monito: "No a qualsiasi obbligo vaccinale sperimentale , sì alle cure domiciliari precoci". (ANSA).