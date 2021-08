Seconda dose vaccino per Samp e Genoa, il saluto di Toti

(ANSA) - GENOVA, 03 AGO - I giocatori di Genoa e Sampdoria hanno concluso il ciclo vaccinale con la seconda dose che è stata loro somministrata all'ospedale San Martino. I giocatori sono stati accolti dal direttore sanitario Gianni Orengo, dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dall'assessore regionale allo sport Simona Ferro. In rappresentanza delle due squadre Andrea Masiello per il Genoa e Morten Thorsby per la Sampdoria hanno ricevuto dalle istituzioni due bandiere ufficiali della Regione Liguria e due gagliardetti con i simboli delle rispettive squadre e lo slogan "+ vaccinati + liberi".

Entrambi hanno poi esibito la maglia con la scritta "Vaccinato" al posto del nome sulle spalle.

"Rivali in campo, uniti nella lotta al Covid. Abbiamo voluto ringraziarli per essere importanti testimonial della nostra campagna vaccinale. Questo derby lo hanno vinto tutti - ha detto il presidente Tot i-. Credo che il mondo dello sport, in questo caso le due squadre di Genova per una volta non rivali in campo ma alleate per una giusta causa, possano essere di stimolo per tanti ragazzi. È un bell'esempio soprattutto per i ragazzi più giovani, che sono la categoria che oggi abbiamo più bisogno scelga di vaccinarsi. I numeri per quanto riguarda i ragazzi stanno crescendo, ma può avvenire ancora più in fretta". (ANSA).