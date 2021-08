Sanitari no vax: 9 sospensioni al S.Martino, una al Galliera

(ANSA) - GENOVA, 03 AGO - Sono 10 nell'area di competenza della Asl 3 di Genova gli operatori sanitari sospesi perché hanno deciso di non vaccinarsi. Si apprende da dati forniti dall'azienda sanitaria e dagli ospedali. Nove sono i sospesi all'ospedale San Martino e uno al Galiera, si tratta di un tecnico di laboratorio. Tre, invece, i sanitari occupati in Asl3 che saranno adibiti a mansioni amministrativi. La Asl3 aveva segnalato a ordini e datori di lavoro 21 sanitari no vax.

