Un anno fa debuttava il nuovo ponte di Genova: Bono, era il pensiero dell' impossibile

Un anno fa, alle 18,30, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella venne inaugurato Ponte Genova - san Giorgio, costruito in meno di un anno sulle rovine del Ponte Morandi che crollò nell'alveo del Polcevera il 14 agosto 2018 provocando la morte di 43 persone. A ricordare l'inaugurazione di un'opera straordinaria, il cui progetto venne regalato dall'architetto Renzo Piano alla città, è Giuseppe Bono, l'ad di Fincantieri che, quando si parlò di ricostruire il ponte, si disse 'Facciamolo'. Era stato, al momento del progetto, il "pensiero dell'impossibile. Ma ero convinto - ha detto Bono - che ce l'avremmo fatta". E adesso l'ad di Fincantieri ripensa all'enorme sforzo organizzativo messo in campo: "Fincantieri - ricorda - ha mobilitato i suoi stabilimenti e oltre mille persone. Oggi, possiamo ricordarlo e fare una riflessione: in quei giorni, in cantiere, e tutti i giorni c'erano 300 persone che lavoravano. Non ci sono stati pandemia di Covid o alluvioni che ci hanno fermato. E questa è la dimostrazione che quando vuole questo Paese fa". (ANSA).