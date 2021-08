Operativo hub vaccini Sala Chiamata Porto.Toti, simbolo Genova

(ANSA) - GENOVA, 03 AGO - "Anche i simboli valgono, e vedere gli infermieri e i medici vaccinare vicino ai camalli della Compagnia Unica è qualcosa di molto genovese". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, assessore alla Sanità, al complesso della sala chiamata del porto di Genova nel primo giorno di operatività del nuovo hub dell'Asl 3 che sostituisce per la parte pubblica quello della fiera di Genova.

"Qui portiamo l'eredità di un hub che ha funzionato straordinariamente, tra i migliori d'Italia, quello della Fiera - afferma Toti - oggi si trasferisce in un luogo simbolo della città, qualcosa che ricorda la storia di Genova, il suo porto, la sua operosità e ringrazio la Compagnia unica che ha dato la sua disponibilità". Negli spazi della sala chiamata 13 box e un potenziale di circa 800 vaccini al giorno, secondo la Asl 3.

Luigi Bottaro, il direttore dell'azienda sanitaria, è soddisfatto: "Se sarà necessario potremo arrivare a fare anche più vaccini - afferma - questo spazio ci ospiterà fino al 31 ottobre, nel frattempo abbiamo bandito una nuova gara per trovare un hub definitivo". Mentre nell'edificio, curiosamente ancora allestito con gli addobbi natalizi, si alternano le prime decine di cittadini da vaccinare, Toti prosegue, parlando di vaccino: "Andiamo avanti così per i prossimi mesi che saranno decisivi perché a settembre dobbiamo essere pronti al ritorno a scuola e nelle fabbriche - dice - sarà una sfida importante per il Paese, i dati continuano a dirci una sola cosa, che le vaccinazioni ci stanno proteggendo da un'ondata molto potente che abbiamo visto salire con una rapidità molto importante rispetto al passato e mi riferisco alla variante Delta". Il governatore conclude: "Però le persone che finiscono in ospedale non hanno dosi di vaccino o ne hanno una sola, fatta tardi. Sono soddisfatto di questa collaborazione e di come stiamo lavorando.

E siccome anche i simboli valgono, vedere gli infermieri vaccinare accanto ai camalli della Compagnia unica è qualcosa di molto genovese". (ANSA).