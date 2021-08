Covid: 81 nuovi casi, un morto a Savona. Più della metà dei liguri ha chiuso il ciclo vaccinale

(ANSA) - GENOVA, 03 AGO - Sono 81 i nuovi casi di positività al covid in Liguria registrati nelle ultime 24 ore. I nuovi contagi sono emersi da 3439 tamponi molecolari e 3388 test antigenici rapidi. Il tasso di positività scende a 1,18%, era 1,85%. A livello nazionale è 2,3% I nuovi casi sono stati individuati 37 nell'Imperiese, 17 nel Tigullio, 11 nell'area di Genova, 9 nello Spezzino, 6 nel Savonese, uno non è residente in regione. I positivi sono 2605, uno meno di ieri ed è la prima volta dopo giorni che il dato torna ad essere in flessione, anche se di una unità, anziché in crescita. Da inizio pandemia, compresi guariti e morti i contagiati sono 105.621. I guariti sono 81 come i nuovi positivi, complessivamente sono 98.650. C'è stato un decesso, un uomo di 84 anni all'ospedale di Savona. Il totale dei morti è 4366.

Gli ospedalizzati sono 45, uno più di ieri, ma in terapia intensiva restano 12, come ieri.

In isolamento domiciliare ci sono 1320 persone, 47 meno di ieri, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 1306, erano 1319.

Nelle ultime 24 ore sono state vaccinate 12436 persone, hanno concluso il ciclo vaccinale in 756.827, più della metà della polazione residente in Liguria. I vaccini consegnati sono 1.852.180, quelli somministrati 1.749.032, il 94% (ANSA).