Assestamento bilancio: Sansa, E' di potere lontano da liguri

(ANSA) - GENOVA, 03 AGO - "Un bilancio dei partiti, della politica e del potere, lontano dalla vita vera dei liguri": così il capogruppo in Consiglio regionale Ferruccio Sansa (Lista Sansa) definisce le misure previste dai documenti di bilancio della Regione Liguria approvati dall'assemblea a maggioranza con il voto contrario di Pd-Articolo Uno, Lista Sansa, M5S e Linea Condivisa. In merito ai 116 milioni di investimenti in sanità previsti nel prossimo triennio Sansa ha criticato in particolare il "costo eccessivo" con cui la Giunta prevede di costruire il nuovo ospedale Felettino a Spezia con i privati.

Approvato un emendamento presentato dal Pd che prevede uno stanziamento aggiuntivo di 500 mila euro "a sostegno dei piccoli Comuni per progetti sul territorio e di prevenzione del dissesto idrogeologico", dice il capogruppo Luca Garibaldi I capigruppo Fabio Tosi (M5S), Gianni Pastorino (Linea Condivisa), Sansa e Garibaldi hanno criticato la decisione della maggioranza di respingere un emendamento per "attivare la 'Dote Sport' per i giovani liguri il prima possibile e senza più meline e goffi tentativi di mettere il cappello sulle idee altrui".

"Avevamo auspicato che il contributo alle famiglie meno abbienti potesse partire il prima possibile. - commenta Tosi - Una proposta che racchiudeva in sé anche una quota destinata ai minori con disabilità, fascia sociale purtroppo sempre più ignorata dalla Giunta e dalla maggioranza dei proclami".

Approvato all'unanimità l'emendamento presentato dalla consigliera Selena Candia (Lista Sansa, che prevede l'incremento di 50 mila euro destinati al fondo 'Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale' per sostenere una campagna informativa al fine di contrastare le molestie verbali e sessuali sui mezzi di trasporto pubblico attraverso i canali social e cartelloni". (ANSA).