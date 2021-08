Vaccini: Asl5 Spezia, 200 operatori sanitari non vaccinati

(ANSA) - GENOVA, 02 AGO - Su 200 operatori sanitari e sociosanitari residenti in Asl5 che erano stati richiamati ieri per sottoporsi alla prima vaccinazione, non se ne è presentato nemmeno uno all'appello. "Di questi 10 hanno confermato di non volersi vaccinare, per gli altri vediamo se provvederanno a vaccinarsi nei prossimi giorni, altrimenti partiranno le segnalazioni ai datori di lavoro e agli ordini professionali" ha detto il direttore generale Asl5 Paolo Cavagnaro, a margine della visita all'ospedale Sant'Andrea della Spezia del vicesegretario alla sanità Andrea Costa. "Chi oggi decide di non vaccinarsi, compie un atto irresponsabile - ha detto Costa -, mettendo a rischio la propria vita e quella degli altri. Il vaccino è l'unica via d'uscita da questa pandemia. Quando poi a non vaccinarsi sono i sanitari a mio avviso è ancora più grave, perché sono coloro che hanno visto morire i nostri concittadini negli ospedali. È un tema che stiamo affrontando a livello nazionale, alla Spezia il dato non è basso e forse anche più alto della media - ha concluso -. Dati che destano preoccupazione e un comportamento incomprensibile, dovrebbero essere i testimonial della campagna di vaccinazione invece abbiamo dovuto fare una legge per obbligarli. Siamo un Paese strano". (ANSA).