Parco nazionale Portofino: Lista Sansa, coinvolgere Ateneo

(ANSA) - GENOVA, 02 AGO - "Il Parco nazionale di Portofino poteva già essere istituito nel 2017, è chiaro che di fronte all'immobilismo della Regione Liguria si sia ricorso al Tar".

Così la consigliera regionale della Lista Sansa Selena Candia replica alle critiche del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti contro la pronuncia del Tar del Lazio, che ha portato ad allargare l'estensione dei confini del parco a 11 Comuni.

"La maggioranza in Consiglio regionale ha votato ancora una volta contro il Parco nazionale di Portofino", sostiene Candia riferendosi alla bocciatura del suo emendamento che proponeva di coinvolgere l'Università di Genova in uno studio sulle potenzialità e le criticità del nuovo parco nazionale. "La bocciatura è stato l'ennesimo atto di ostruzionismo immotivato da parte di chi governa la Regione. - commenta - Per superare lo stallo da mesi abbiamo proposto di far fare una ricerca all'Università di Genova in grado di valutare i benefici e le criticità del nuovo parco nazionale in modo da valorizzare le potenzialità e superare gli ostacoli accompagnando i territori in modo consapevole e scientifico". (ANSA).