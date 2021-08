Schianto in A26 a Rocca Grimalda, muore motociclista

L'autostrada Genova-Gravellona Toce è chiusa in direzione Genova, nel tratto tra il bivio con la diramazione Predosa-Bettola e Ovada, a causa di un incidente tra un'auto e una moto in cui è morta una persona. Autostrade per l'Italia segnala 4 chilometri di coda in direzione Genova.

Sul posto stanno intervenendo la polizia stradale i sanitari del 118 e i tecnici di Autostrade. L'incidente si è verificato all'altezza di Rocca Grimalda (Alessandria). Secondo quanto comunicato dal 118, la vittima è un uomo. Era alla guida della moto che si è scontrata con l'auto per cause in corso di accertamento.