Incendio in appartamento nel centro di Genova, muore anziano

(ANSA) - GENOVA, 02 AGO - Un uomo di 79 anni è morto la scorsa notte nell'incendio del suo appartamento, in via Dei Sansone, nel quartiere di Carignano, a Genova. Le fiamme sono divampate all'ottavo ed ultimo piano del palazzo, dove l'uomo viveva. L' anziano è stato trovato morto nella sua camera da letto. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di mettere in salvo la figlia dell'uomo, 44 anni, che i pompieri hanno trovato affacciata a una finestra dell'appartamento per chiedere aiuto e poter respirare. Secondo gli investigatori della polizia la donna, che è stata ricoverata all'ospedale Galliera, ha problemi psichici e in passato aveva incendiato un materasso.

Non è escluso che ad aver appiccato l'incendio possa essere stata proprio la donna. Durante l'intervento, condotto da sette squadre dei vigili del fuoco, l'edificio è stato evacuato. I tecnici stanno valutando l'agibilità degli ultimi piani dell'edificio. (ANSA).