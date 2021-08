Domani seconda dose vaccini per Genoa e Sampdoria

(ANSA) - GENOVA, 02 AGO - Seconda dose di vaccini domani nel primo pomeriggio per i giocatori di Genoa e Sampdoria. Quanti non hanno ancora completato il percorso vaccinale lo faranno domani presso il padiglione 3 dell'Ospedale San Martino di Genova e ad accoglierli troveranno il presidente della Regione Liguria Toti e l'assessore allo sport regionale Simona Ferro.

Ai rappresentanti dei due club verrà consegnata la bandiera della Regione Liguria e un gagliardetto di ringraziamento legato alla campagna vaccinale anti Covid nell'ambito delle iniziative di sensibilizzazione in materia. (ANSA).