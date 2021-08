Toti ai no green pass: "Vergogna, offendete i morti"

(ANSA) - GENOVA, 31 LUG - "Vaccinare il maggior numero di persone e raggiungere l'immunità di gregge è l'unica strada per tornare alla normalità, per recuperare la nostra libertà.

Dobbiamo affidarci alla scienza e proseguire nella campagna vaccinale, che sta dando risultati concreti e tangibili: nel mese di luglio, di tutti i nuovi ricoverati in Liguria solo il 13% era vaccinato con due dosi, mentre addirittura i 2/3 erano persone che non avevano ricevuto né la prima né la seconda dose". Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti dopo le manifestazioni a Genova di questo pomeriggio contro il Green pass.

"Il vaccino - prosegue Toti - è indispensabile per evitare che i reparti degli ospedali siano sovraccarichi di pazienti Covid, per ridurre ai minimi termini i decessi ed evitare di tornare a rivivere i tragici mesi che abbiamo passato in questo anno e mezzo: dobbiamo andare avanti, questa è una battaglia per il nostro futuro che non possiamo permetterci di perdere. Sono sempre pronto a un confronto, purché si tratti di un dibattito rispettoso e non fatto a colpi di insulti e provocazioni - precisa Toti - Capisco chi manifesta le proprie idee in piazza, ma questo sta diventando ben altro: una vergogna. Non mi feriscono le offese che quotidianamente mi rivolgono i No vax, bensì la mancanza di rispetto che con le loro proteste stanno dimostrando nei confronti delle migliaia di persone che hanno perso la vita in questo anno e mezzo a causa del Covid. Noi ci basiamo sulla scienza - ha concluso -, la nostra non è una battaglia ideologica ma solo una forma di tutela e protezione della salute e dell'economia dei cittadini, tutti". (ANSA).