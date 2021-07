Maltempo: Liguria, in arrivo piogge e temporali. Allerta giallo

(ANSA) - GENOVA, 31 LUG - Nuova fase instabile in arrivo sulla Liguria. Nelle prossime ore, infatti, una perturbazione si avvicinerà alla regione provocando, dalla tarda serata di oggi e fino a metà della giornata di domani rovesci e temporali anche forti. Previste mareggiate su tutte le coste dal pomeriggio di domenica sul Ponente e dalla serata sul centro Levante. Arpal ha emanato l'allerta gialla per temporali dalla mezzanotte di poggi fino alle 15 mdi domani su Genova e il genovesato sul Levante ligure e sui versanti padani della Liguria, ovvero alle spalle di Genova e di Savona. L'allerta non riguarda il Ponente ligure.

La perturbazione 'abborderà' la Liguria in serata. Da segnalare anche il rinforzo dei venti meridionali, domenica, e l'aumento del moto ondoso che provocherà mareggiate di libeccio lungo tutte le coste nella giornata di domani a partire da Ponente. Le mareggiate proseguiranno fino alle prime ore di lunedì a Levante. (ANSA).