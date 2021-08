Green pass: oltre 200 in piazza tra Sanremo e Imperia, altri 200 a Savona

(ANSA) - SANREMO, 31 LUG - "Rivoluzione Etica", "Chi dorme in libertà, si sveglia in dittatura" e ancora "Il vaccino deve essere una scelta libera e non c'è libertà senza consapevolezza dei rischi". Sono alcuni degli slogan mostrati, a Sanremo e a Imperia, in altrettante manifestazioni contro il green pass. Nel primo caso, circa 150 manifestanti si sono radunati in piazza Colombo; nel secondo una settantina di attivisti si sono dati appuntamento in piazza San Giovanni, quasi tutti senza mascherina. "Siamo qui a protestare contro il green pass, che è discriminatorio non solo per chi non ha fatto il vaccino, ma anche per molti vaccinati che conosciamo - ha detto Roberta Iussi, dell'associazione 'Rivoluzione Etica', durante un breve comizio a Sanremo -. Oltretutto pensiamo, che quello che chiamano vaccino sia una cura genica in via di sperimentazione e visto che sia i vaccinati, che i non vaccinati hanno la stessa carica virale, vorrei aspettare prima di poterlo fare, perché comunque ci sono le cure e vorrei affidarmi a queste". E conclude: "Diversi medici hanno dimostrato, che con le terapie domiciliari precoci il Covid è una malattia curabilissima".

Manifestazione identica a Savona dove gli slogan più gettonati sono stati 'Giù le mani dai bambini" e "Libertà"