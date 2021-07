Genoa sconfitto col Mainz in amichevole, finisce 3-2

(ANSA) - GENOVA, 31 LUG - Finisce 3-2 per il Mainz il terzo test stagionale giocato dal Genoa a Magonza in Germania in una partita giocata sull'arco di quattro tempi da 30' ognuno.

Ospiti in vantaggio dopo pochi minuti grazie ad un errore di Marchetti che deviava nella sua porta un cross di Burkardt.

Pareggio del Genoa con Buksa che di testa infilava in pallone nel sette. Mainz nuovamente avanti con Boetius nel secondo tempo mentre Bianchi si guadagnava e siglava il pareggio su rigore nel terzo tempo.

Gol vittoria per i padroni di casa segnato da Szalai su pallonetto nel quarto ed ultimo tempo. Ballardini. che ha schierato i suoi inizialmente con il 3-5-2 ha sfruttato la gara per provare i giocatori convocati con il solo Rovella rimasto in campo per tutti i 120'.

Per i rossoblù ora due giorni di riposo prima della ripresa di martedì quando sono attesi al Signorini oltre ad Hernani anche Pandev e Sirigu, mentre sono in definizione gli arrivi dei due attaccanti Lammers ed Ekuban. (ANSA).