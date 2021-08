Al Carlo Felice i Pagliacci in realtà aumentata

Il Teatro Carlo Felice di Genova annuncia il cartellone di opere, balletto, concerti previsti da settembre a dicembre, dedicati al trentennale dell'apertura del nuovo Teatro (18 ottobre 1991). Dall'11 settembre 2021 fino al 5 gennaio 2022, tre nuovi allestimenti operistici, un balletto in prima assoluta e quattordici concerti sinfonico corali: in tutto 30 appuntamenti musicali nella città di Genova e sul territorio nazionale, dalla Liguria, al Piemonte, fino a Milano.

Il nuovo allestimento di Pagliacci di Leoncavallo debutta l'8 ottobre, per la regia, le scene e le luci di Christian Taraborrelli e la direzione musicale di Andriy Yurkevych, in una prima realizzazione assoluta in realtà aumentata, a cura del Teatro Carlo Felice in collaborazione con Rai Cultura. E' questa la grande novità della programmazione assieme alla nuova creazione per la regia, la coreografia, le scene, i costumi e le luci di Virgilio Sieni sulla composizione Sull'esser angeli di Francesco Filidei, in prima esecuzione assoluta nella nuova versione di balletto.

Il sovrintendente Claudio Orazi spiega che "dopo un'intensa stagione estiva che ha visto protagonista il Nervi Music Ballet Festival 2021, ci apprestiamo a una nuova sfida alla ricerca della qualità artistica capace di attestare la programmazione ad architrave della promozione turistica e identitaria della Liguria. Il Teatro Carlo Felice desidera, infine, rafforzare il proprio contributo concreto alla crescita specifica delle professioni legate alla musica, soprattutto dei più giovani.