Zls e nuova diga Vado, ecco Masterplan porto Savona

(ANSA) - SAVONA, 30 LUG - E' stato sottoscritto oggi a Savona il Masterplan del sistema portuale savonese per lo sviluppo urbano ed economico che prevede la realizzazione di opere infrastrutturali e accessorie fondamentali per lo sviluppo del sistema portuale, urbano e periportuale e in generale dello sviluppo economico del territorio savonese. Il documento è stato firmato dal governatore Giovanni Toti, dai presidenti della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri e dell'Authority portuale Emilio Signorini e dai sindaci di Bergeggi, Vado Ligure, Quiliano, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore.

Il masterplan si sviluppa attraverso uno o più accordi di programma al verificarsi di determinate condizioni che rendano attuabili gli strumenti di pianificazione. Sono incluse le opere di particolare rilievo tenendo anche conto della ricaduta in termini di sviluppo economico generale della provincia. Gli interventi pianificati riguardano, tra l'altro, il rafforzamento dei collegamenti porto-città, le reti ferroviarie e le connessioni con reti autostradali, il completamento degli interventi previsti dall'Accordo di programma di Vado Ligure, l'attivazione della Zona Logistica semplificata di Vado Ligure, il ridisegno e riqualificazione del Waterfront degli ambiti costieri dei Comuni con riferimento alle aree esterne ai bacini portuali. In particolare, sono compresi il nuovo svincolo autostradale e casello di Vado Ligure, il completamento dell'Aurelia bis, individuazione aree di sosta e aree retro portuali per automezzi in accesso ai bacini portuali, opere di protezione degli arenili, interventi di mitigazione del rischio idraulico. "Questo - ha detto Toti - è un atto di indirizzo per un nuovo modello di sviluppo che ci consentirà di far ripartire l'economia e oggi siamo qui per impegnarci a realizzare questi progetti nei prossimi anni".

"Non si tratta di un traguardo finale - ha detto Olivieri - ma di un passaggio molto importante al quale bisognerà dare immediato seguito per la messa a terra delle opere fondamentali per la nostra Comunità". (ANSA).