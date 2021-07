Vela: torna nel mare di Genova la Millevele dello YCI

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Sabato 18 settembre Genova diventa la città della vela con la 33^ edizione della Millevele, la veleggiata dello Yacht Club Italiano gemellata con il Salone Nautico. Dopo l'annullamento dell'edizione 2020 per le condizioni meteo avverse, Millevele torna a colorare il mare di Genova: "Da un punto di vista tecnico - spiega lo Yacht club italiano - viene confermata la formula dei percorsi differenziati, per lunghezza delle imbarcazioni, con partenza alle 11 nello specchio acqueo antistante il Lido d'Albaro e gli arrivi previsti con parata finale sul lungomare da Boccadasse alla Foce".Tra le novità del 2021 tre percorsi a vertici fissi nel golfo di Genova, fra l'area Fieristica e Punta Chiappa. "I percorsi saranno tre rispettivamente per il gruppo A (rosso), B (verde) e C (giallo) e saranno a bastone e con una lunghezza compresa" Come di consueto, la Millevele si conferma un contenitore di eventi e la vela in generale uno straordinario veicolo di messaggi positivi. Anche per l'edizione 2021, all'interno di Millevele, ci sarà la oramai consueta sfida che riguarderà il mondo delle utilities Iren che si confronteranno a bordo di 20 barche nell'ambito della Iren Utility Cup. E anche per il 2021, i più importanti ospedali genovesi saranno in mare per la seconda edizione della Hospital Sail Race Genoa. (ANSA).