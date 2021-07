Covid: Toti, la curva dei contagi si sta appiattendo

(ANSA) - GENOVA, 30 LUG - I liguri vaccinati con almeno una dose ammontano a 982.409. "Un grande lavoro di coordinamento compiuto grazie ai nostri sanitari - commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - che porteremo avanti fino alla fine.

Il report dell'Istituto superiore di sanità n. 63 che si riferisce alla settimana conclusa rileva un RT pari a 2.11 e mostra che la fase di accelerazione dell'epidemia c'è stata, ma sta rallentando, fa sapere la Regione. Oggi si registra in Liguria un Rt poco superiore a 1.6. Se l'incidenza media giornaliera a inizio luglio cresceva di due volte e mezzo ogni settimana, non è così per la settimana in corso: la curva si sta appiattendo e l'incidenza ogni 100.000 abitanti su 7 giorni è pari a 54, ma occorre considerare il dato dei residenti fuori regione che nel periodo estivo aumentano la popolazione della Liguria fino al 30% in più.

"E' importante vaccinare il più velocemente possibile la popolazione, in particolare i giovani che in questa quarta ondata stanno registrando i contagi", ha detto Toti (ANSA).