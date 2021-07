Parco nazionale Portofino: Toti, serve confronto con Governo

(ANSA) - GENOVA, 30 LUG - Per la nascita del Parco nazionale di Portofino "serve un confronto tra Ministero della Transizione ecologica e istituzioni locali perché è nell'interesse di tutti valorizzarlo al meglio. Non può essere una decisione calata dall'alto senza sentire il territorio". Lo ribadiscono il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale ai Parchi Alessandro Piana oggi pomeriggio al termine di un incontro con i sindaci interessati dalla nuova proposta di perimetrazione del parco. Toti e Piana si augurano "già nei prossimi giorni l'apertura di un confronto con il Governo". "Non ci può essere un'imposizione coercitiva di un percorso, ma devono essere fatti tutti i passaggi che tengano conto delle volontà delle amministrazioni sul territorio. - chiedono Toti e Piana - Solo attraverso un'azione condivisa si possono tracciare i nuovi confini: riteniamo ingiusto stabilire per sentenza se un parco debba essere regionale o nazionale".

"Non vorrei che qualcuno credesse che la voce dei sindaci non conti niente - ha detto il direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai - Dai sindaci riuniti oggi è scaturita una condivisione sostanziale verso un percorso metodologico che non può richiedere osservazioni in 7 giorni e nemmeno su tutta ma soltanto una parte, relativa alle misure di salvaguardia. Credo che Regione e Comuni siano legittimati a interloquire sulla governance, a prescindere dal fatto che la costituzione di un Parco nazionale possa essere cosa buona e giusta per il territorio". (ANSA).