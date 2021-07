Covid: in Liguria 122 nuovi casi, un morto e più ricoverati

(ANSA) - GENOVA, 30 LUG - Un morto, tre ospedalizzati in più e 122 nuovi casi di positività al covid nelle ultime 24 ore.

Sono alcuni numeri della pandemia in Liguria. I 122 nuovi casi sono stati tracciati con 2974 tamponi molecolari e 3308 test antigenici rapidi. Il tasso di positività è dell'1,94% mentre quello della media nazionale si attesta a 2,67%. I nuovi contagiati sono 36 nell'Imperiese, 34 nell'area di Genova, 25 nello Spezzino, 14 nel Savonese, 8 nel Tigullio e 5 sono residenti fuori regione. Il numero attuale dei positivi è 2419, 43 più di ieri. Da inizio pandemia il numero dei contagiati, compresi i morti e i guariti è 105.172.

Crescono, anche se di poco, gli ospedalizzati: sono 42, tre più di ieri, 34 in area medica e 8 in terapia intensiva (erano 7).

E' stato registrato un decesso, un uomo di 93 anni al San Martino. Il totale dei morti è 4362. I guariti sono 78. In isolamento domiciliare ci sono 1117 persone, 56 più di ieri , e in sorveglianza attiva ce ne sono 1112, erano 1040.

Nelle ultime 24 ore sono state vaccinate 14.760 persone. Hanno concluso il ciclo vaccinale in 727354. I vaccini consegnati sono 1.852.151, quelli somministrati 1.710.009, il 92% (ANSA).