Covid: decessi in rsa Imperia, prime richieste archiviazione

(ANSA) - IMPERIA, 29 LUG - La Procura di Imperia ha presentato le prime richieste di archiviazione in merito alle indagini sulle morti "sospette" nelle rsa della provincia di Imperia, che si sono verificate all'epoca della prima ondata di contagi da Covid. Indagini partite dai familiari delle vittime, che denunciavano negligenze a carico dei gestori delle case di riposo, per quanto riguarda il contenimento dei contagi e la prevenzione sanitaria, come la mancanza di mascherine o l'isolamento dei degenti che rientravano da un ricovero ospedaliero. All'esito degli accertamenti, però, su alcune posizioni non risulterebbero responsabilità oggettive a carico di terzi. (ANSA).