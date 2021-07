Covid: 144 nuovi positivi, 2 ospedalizzati in più

(ANSA) - GENOVA, 28 LUG - Sono 144 i nuovi positivi al covid in Liguria. Sono emersi da 3248 tamponi molecolari e 2654 test antigenici rapidi. Il tasso di positività che ieri era all'1,8% è salito al 2,4%, di poco più alto della media nazionale che è 2,3%. Attualmente i positivi sono 2316, 108 più di ieri. Da inizio pandemia i contagiati, compresi i guariti e i morti sono 104.934. Per il secondo giorno consecutivo è l'Imperiese che registra il maggior numero di contagi 40, ieri erano stati 39 e ciò sarebbe dovuto alla circolazione del virus in forte crescita in Costa Azzurra e all'indirivieni di italiani verso la Francia e francesi verso l'Italia. Sono 44 i contagiati nell'area di Genova, 32 sono nello Spezzino, 18 nel Tigullio, 9 nel Savonese e uno non è residente in Liguria. I guariti nelle ultime 24 ore sono 36.

Gli ospedalizzati sono 43, 2 più di ieri, ma in terapia intensiva sono ancora 6 come nei giorni scorsi. Non ci sono stati decessi con il numero dei morti che resta a 4360.

In isolamento domiciliare ci sono 1002 persone, 85 più di ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 942, erano 888.

Nelle ultime 24 ore sono state inoculate 15961 dosi di vaccino e hanno concluso il ciclo vaccinale in 701.048. I vaccini consegnati sono 1.801.702, quelli somministrati 1.673.668, il 93%. (ANSA).