Al cantiere Ponte Genova di Webuild il Gold award

(ANSA) - GENOVA, 28 LUG - Il cantiere Webuild del Ponte San Giorgio di Genova ha ottenuto il Gold Award 2021 assegnato da RoSPA (Royal Society for the Prevention of Accidents), istituzione britannica che ogni anno premia le organizzazioni di tutto il mondo più virtuose per l'impegno nella prevenzione degli incidenti e nella tutela della salute dei lavoratori sul posto di lavoro. "Un premio che acquista ancora più valore data la complessità e la rapidità di esecuzione, un cantiere che nel 2020 con oltre 1 milione di ore lavorate non ha avuto infortuni gravi, con l'emissione di 137 Piani Operativi di Sicurezza e oltre 1.500 integrazioni successive", ricorda Webuild Un cantiere operativo 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, che ha rappresentato un vero e proprio modello di gestione di riferimento per il settore, per le procedure adottate in tema di Health and Safety, oltre che per la progettazione e l'esecuzione dei lavori.

Webuild aveva ottenuto lo stesso riconoscimento nel 2020 con il programma di comunicazione e formazione "Valyou - Our Health and Safety Way" e con le performance del cantiere Cityringen a Copenaghen, in Danimarca. (ANSA).