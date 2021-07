A Genova bus e metro gratis per matricole ateneo

(ANSA) - GENOVA, 28 LUG - Le matricole dell'Università di Genova potranno viaggiare gratis sui mezzi di trasporto pubblico Amt da settembre e per tutta la durata del primo anno accademico. E' uno dei punti della convenzione siglata da Comune, Amt e ateneo con l'obiettivo di diffondere tra i più giovani la cultura della mobilità sostenibile. La convenzione prevede anche l'abbassamento del prezzo dell'abbonamento annuale da 395 a 255 euro per tutti i giovani, e non solo gli studenti, compresi tra i 19 e i 25 anni. Un beneficio immediato per circa 3000 ragazzi e ragazze che attualmente, in base ai parametri Isee, pagavano tariffa piena. Prevista la gratuità per tutti i minori di 10 anni senza più l'anacronistico vincoli del metro e 15 centimetri di altezza oltre i quali bisognava pagare il biglietto. "Le agevolazioni tariffarie - dice l'assessore alla Mobilità Matteo Campora - sono una misura con cui il Comune, con Amt e Università, vuole lanciare un segnale importante per la realizzazione di una vera transizione ecologica, queste misure indurranno molti più giovani a servirsi regolarmente dei mezzi pubblici".

Federico Delfino, rettore dell'Università aggiunge: "L'accesso gratuito al sistema di trasporto urbano per le matricole rappresenta un elemento di attrattività in più per il nostro ateneo, anche per gli studenti che provengono da fuori Genova, e riguarda non solo le matricole della laurea triennale ma anche quelli del primo anno della magistrale e del dottorato, in una logica di città sempre più universitaria". (ANSA).