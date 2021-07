Ryanair punta su Genova, 6 nuove rotte e 22 voli

(ANSA) - GENOVA, 27 LUG - Una nuova rotta estiva per Malta a partire dall'8 agosto e 5 nuovi collegamenti nell'orario invernale con Brindisi, Bruxelles-Charleroi, Catania, Bucarest e Palermo, per un totale di 22 voli settimanali verso 9 destinazioni. Sono queste le novità dell'operativo 2021 di Ryanair per l'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, che sono state annunciate da Jason Mc Guinnes, direttore commerciale di Ryanair, vettore presente a Genova da oltre 20 anni. "Ryanair crede in Genova - ha spiegato - abbiamo lanciato queste nuove rotte e prevediamo di aumentare anche il numero dei nostri passeggeri".

L'obiettivo di Ryanair sarebbe quello di una crescita da 150 mila a 400 mila unità all'anno e un aiuto arriva anche dalla sospensione della tassa comunale dei piccoli aeroporti che la compagnia spera possa essere prorogata per i prossimi 4 anni.

"In Italia abbiamo 600 rotte e questo ci rende la compagnia aerea più grande - ha ricordato Mc Guinnes - e pensiamo di raggiungere i livelli pre pandemici al più presto. Siamo molto felici della decisione del governo di estendere la sospensione della tassa comunale, che ci ha permesso di lanciare queste nuove rotte su Genova. Il nostro auspicio è che la sospensione venga estesa per i prossimi quattro anni e questo potrebbe portare a un aumento dei passeggeri a livello nazionale da 40 a 60 milioni".

Grazie a queste nuove rotte il Colombo torna al numero di destinazioni che aveva nel 2017, 25 (di cui 11 internazionali).

"Questo è un punto di partenza - ha spiegato il presidente di Aeroporto di Genova, Paolo Oddone - o meglio di ripartenza visto che il vettore irlandese è presente ininterrottamente dal 1999.

Per capire meglio l'impatto di queste nuove rotte basti pensare che quest'anno ci porteranno 28 mila nuovi passeggeri e il prossimo anno 270 mila, numeri che ci permetteranno di raggiungere le quote di traffico e le destinazioni che avevamo prima della crisi, nel 2017, quando eravamo arrivati a 1,5 milioni di passeggeri". (ANSA).