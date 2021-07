Offerta Genoa per Sagnan, difensore Real Sociedad

(ANSA) - GENOVA, 27 LUG - Obiettivo Modibo Sagnan per il Genoa di Enrico Preziosi. Dalla Francia rimbalza la notizia di una offerta ufficiale per il centrale difensivo franco-maliano della Real Sociedad, che i rossoblù seguono da qualche settimana. Il club rossoblù avrebbe già presentato un'offerta ufficiale per il prestito con diritto di riscatto e ora si attende la risposta del club basco mentre il giocatore è impegnato a Tokyo 2020 con la nazionale francese.

Intanto la squadra, concluso il ritiro austriaco di Neustift, dopo due giorni di riposo, ha ripreso gli allenamenti al Signorini e al gruppo di Ballardini si è unito il centrocampista Milan Badelj, assente nella prima parte per le vacanze post europei disputati con la sua Croazia. L'attesa ora è per il ritorno di Goran Pandev, festeggiato sui canali social dal club per i suoi 38 anni, che in settimana dovrebbe firmare il rinnovo per un'altra stagione mentre è ancora in vacanza il fresco campione d'Europa Salvatore Sirigu che potrebbe unirsi a Criscito e compagni dalla prossima settimana per diventare così ufficialmente il nuovo portiere del Genoa. (ANSA).