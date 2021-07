Auto bloccata nel traffico, bimba nasce dal benzinaio

(ANSA) - IMPERIA, 27 LUG - Una donna magrebina di 34 anni ha partorito in auto, da un benzinaio: è avvenuto a Imperia Porto Maurizio. All'arrivo dei soccorsi la mamma aveva già dato alla luce una femminuccia che è in buona salute. Il personale sanitario dell'automedica e della Croce Rossa a quel punto hanno stabilizzato la giovane con la figlioletta. Il padre stava correndo in auto verso l'ospedale, quando la donna forse a causa di una contrazione più forte, ha iniziato il cosiddetto "parto precipitoso". Rimasto bloccato in coda, a quel punto il neo papà ha svoltato, entrando nell'area di servizio dove è avvenuto il parto. (ANSA).