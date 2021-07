Alluvione 2020: 5 mln di rimborsi per le imprese

(ANSA) - GENOVA, 27 LUG - E' partito l'iter amministrativo per erogare i rimborsi fino a 20 mila euro per ogni attività alle circa 300 imprese danneggiate dall'alluvione dell'ottobre 2020 in Liguria. Lo rende noto l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

"Finalmente arriveranno sul territorio i 5 milioni di euro predisposti dalla Protezione Civile per le 300 e più imprese liguri duramente colpite dai fenomeni meteorologici del 2-3 ottobre dello scorso anno. - garantisce Benveduti - Grazie a questa misura, le attività che avevano a suo tempo attestato l'entità dei danni attraverso la compilazione del 'modello AE', riceveranno fino a 20 mila euro di rimborso".

Già a partire dalle prossime settimane sarà possibile inviare la domanda alla Camera di Commercio competente per territorio.

"Un'ottima notizia, specie per le province di Savona e Imperia che contano la quasi totalità delle imprese ammesse a ristoro, con una notevole concentrazione sul ventimigliese", aggiunge l'assessore. (ANSA).