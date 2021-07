Yacht fuori controllo si schianta su chiatte a Genova

(ANSA) - GENOVA, 26 LUG - Uno yacht di lusso che stava facendo manovra all'interno del Porto Antico di Genova prima ha urtato due tender ormeggiati poi si è schiantato a tutta velocità contro l'Isola delle Chiatte. E' successo al molo turistico dei Magazzini del Cotone. Come si può notare da un video postato sui social dal gruppo 'Cultura Marittima', durante l'accosto in "retromarcia" lo yacht non si è fermato e ha urtato con la poppa due piccolo gommoni ormeggiati. Il pilota deve aver perso il controllo del mezzo, perchè con i motori avanti tutta l'imbarcazione ha invertito la marcia finendo a forte velocità contro le chiatte di fronte provocando un fuggi-fuggi generale. Secondo quanto appreso all'origine dell'incidente ci sarebbe un guasto tecnico ai sistemi di controllo. (ANSA).