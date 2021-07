Genoa: Shomurodov ago bilancia del mercato rossoblù

(ANSA) - GENOVA, 26 LUG - Concluso sabato il ritiro austriaco di Neustift dopo due giorni di riposo il Genoa tornerà domani ad allenarsi al Centro Sportivo Signorini. Rossoblù ancora in costruzione con pochi volti nuovi, Sabelli, Vanheusden, Buksa, Andrenacci oltre ai tanti elementi rientrati dai vari prestiti tra cui Agudelo, Sturaro e Favilli.

A tenere banco in casa rossoblù soprattutto il mercato degli attaccanti ma non solo in entrata. Eldor Shomurodov, pezzo pregiato del Grifone dopo la prima ottima stagione, è nel mirino della Roma e una sua eventuale cessione può portare soldi freschi da reinvestire. Due gli elementi nel mirino: l'italo ghanese Ekuban e l'ucraino Supryaga. Ma l'attesa ora è per il rientro di Pandev, in arrivo a Genova per firmare il rinnovo e soprattutto per Salvatore Sirigu, il giocatore designato per raccogliere l'eredità di Perin e difendere la porta rossoblù nel prossimo campionato che, da svincolato, si sta godendo le vacanze dopo il successo agli Europei. (ANSA).