Covid: aumentano positivi e ospedalizzati, nessun decesso

(ANSA) - GENOVA, 26 LUG - Aumentano contagi e positivi al covid in Liguria, come gli ospedalizzati. I nuovi contagiati sono 63, emersi da 1775 tamponi molecolari e 496 test antigenici rapidi. Il tasso di positività è 2,77%, mentre la media nazionale è 3,5%. Attualmente i positivi sono 2117, 48 più di ieri. I nuovi positivi sono stati accertati 40 nell'area di Genova, 13 nell'Imperiese, 7 nello Spezzino e 3 nel Savonese.

Gli ospedalizzati sono 44, 7 più di ieri: tra i ricoverati 6 sono in terapia intensiva, come ieri. Non ci sono stati decessi.

I guariti sono 15. In isolamento domiciliare ci sono 869 persone, 29 più di ieri e in sorveglianza attiva ce ne sono 816.

Nelle ultime 24 ore sono ste inoculate 10.625 dosi di vaccino.

Hanno concluso il ciclo vaccinale in 674.700, il 45% della popolazione ligure. I vaccini consegnati sono 1.789.090, quelli somministrati 1.637.989, il 92%. (ANSA).