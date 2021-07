Covid: Liguria ha 91 casi nuovi e 11 ricoverati in più

Sono 91 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1980 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2337 tamponi antigenici rapidi. A Imperia ci sono 25 casi, a Genova 31, nel Tigullio 16 e alla Spezia 19. Negli ospedali ci sono 37 pazienti, 11 in più di ieri, di cui 6 in terapia intensiva. Sul fronte vaccinale la Liguria ha ricevuto finora 1.789.089 dosi e ne ha somministrate 1.626.601, il 91%. Oggi ne sono state date 6.079.