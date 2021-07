Portofino, sentiero per Castello Brown a pagamento

(ANSA) - PORTOFINO, 24 LUG - Diventa a pagamento il percorso che dalla Ciappella in fondo al Molo di Portofino conduce al Castello Brown. È una delle novità introdotte dopo che la gestione del Castello è tornato al Comune così come il parcheggio e il porto. Un ticket di 5 euro che dà anche la possibilità di visitare le stanze dell'ex dimora della baronessa Von Mumm. Sul percorso, a picco sul mare che si snoda su un sentiero tipico del parco di Portofino, è stata collocata la scultura di Marco Nereo Rotelli "Mondo Terracqueo" che aveva illuminato il Natale 2019 e che avrebbe dovuto viaggiare il mondo portando un messaggio di pace e di rispetto per l'ambiente (progetto frenato dalla pandemia) e poco più in su l'albero che l'attore Denzel Washington ha fatto piantare in ricordo del suo amico Puny Miroli, titolare dell'omonimo ristorante della Piazzetta meta di vip, politici e milionari. Sotto al tronco una targa in ardesia con scritta arancione rivela il forte legame tra i due "In memory of Puny Miroli with fond friendship Denzel Washington and Family". (ANSA).