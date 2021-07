Green pass: a Sanremo 200 no vax in piazza

(ANSA) - SANREMO, 24 LUG - "Rivogliamo la nostra libertà, basta dittatura", "Voglio essere libera di scegliere", ma anche "Morirò pecora nera", sono alcuni degli slogan mostrati dai circa 200 manifestanti che verso le 17.30, si sono radunati in piazza Colombo a Sanremo per una manifestazione di protesta contro l'istituzione del green pass e l'obbligo, seppur indiretto, di vaccinazione. I manifestanti - sia giovani, che adulti, anziani e anche bambini con i propri genitori - hanno più volte gridato "No green pass". Alcuni, inoltre, hanno mostrato un "Qr Code" che rimanda alla pagina del portale "change.org", dove è stata avviata una petizione dal titolo: "Libertà di scelta per il vaccino. No al green pass o passaporto vaccinale". (ANSA).