Covid: 140 nuovi positivi e un decesso in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 24 LUG - Ci sono 140 nuovi casi positivi al Covid in Liguria a fronte di 7.670 test antigenici e molecolari processati. Il maggior numero di casi si registra a Genova, dove a oggi ce ne sono 1.100. Gli ospedalizzati sono 26 (due in più rispetto a ieri), cinque dei quali in Intensiva. Il bollettino quotidiano redatto da Regione Liguria segnala un decesso avvenuto il 21 luglio: si tratta di un paziente di 55 anni morto a Imperia.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 16.504 dosi di vaccino. Le persone vaccinate con due dosi sono 659.864. Sul 1.789.089 dosi consegnate, ne sono state somministrate 1.619.447, pari al 91% del totale. (ANSA).