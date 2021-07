Calcio: Genoa; Pandev continua ancora per un anno

Goran Pandev resterà al Genoa anche nella prossima stagione. Il bomber macedone ha deciso di continuare la sua avventura in maglia rossoblù. Vuole chiudere la carriera tornando a vedere il tifo rossoblù sugli spalti dopo queste ultime stagioni senza pubblico a causa della pandemia.

Intanto, sulla amichevole annullata in Francia col Paris Saint Germain, la società ha spiegato: "Una decisione presa con rammarico, ma resasi necessaria in considerazione dei nuovi rischi evidenziati in questi giorni dalle autorità competenti.

Rischi che, allo stato attuale, comportano gli spostamenti internazionali in conseguenza dell'evoluzione del propagarsi della pandemia".