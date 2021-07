Vaccini: in Liguria altre open night, 5000 dosi in una notte

(ANSA) - GENOVA, 23 LUG - La Liguria sta pensando di organizzare dei box dove poter andare a vaccinarsi con accesso diretto, senza prenotazione, durante il giorno. Questo nonostante la Regione abbia già deciso che la prossima settimana ci saranno altre open night e mantenga la possibilità di prenotare giorno ora e luogo dove potersi vaccinare. Lo annuncia il presidente della Liguria Giovanni Toti dopo il successo delle open night dove vengono somministrati vaccini Pfizer e Moderna per la prima e seconda dose e in cui è possibile anticipare la seconda dose dopo i 21 giorni dalla prima somministrazione. L'affluenza all'Open Night di ieri è stata da record con 4.647 vaccini somministrati. "Credo che più i cittadini hanno possibilità di scegliere più si vaccinano: il mio obiettivo è dare tutte le opportunità possibili ai cittadini perché possano vaccinarsi. Ad agosto la Liguria avrà numeri straordinari nella campagna di vaccinazione, i liguri hanno capito, anche prima dell'attuazione del green pass, quanto vaccinarsi sia un obbligo soprattutto civile". In Liguria il 62% della popolazione ha ricevuto almeno la prima dose. (ANSA).