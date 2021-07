Vaccini: Toti, oltre 70% nuovi ricoverati in Liguria è senza

(ANSA) - GENOVA, 22 LUG - In Liguria "meno dell'uno per cento dei nuovi ricoverati covid in ospedale ha ricevuto la doppia dose di vaccino, meno del 20% ha fatto la prima dose, oltre il 70% non è ancora stato vaccinato". Lo evidenzia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a Radio24. "A questo punto direi che è molto chiara la scelta da fare", aggiunge Toti.

Attualmente in Liguria sono 21 le persone ospedalizzate per covid, tra queste 6 sono in terapia intensiva. Esattamente un anno fa erano 31. (ANSA).