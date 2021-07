Rogo a Chiusanico, morto marito della donna uccisa da fiamme

(ANSA) - IMPERIA, 22 LUG - E' morto, dopo quattro giorni di ricovero nella terapia intensiva del centro grandi ustionati di Villa Scassi, a Genova Sampierdarena Sergio Gaio, 74 anni, l'uomo che domenica scorsa aveva riportato ustioni su circa il 70% del corpo, nel tentativo di salvare la moglie, Gabriella Ghirardo, 73 anni, divorata dal fuoco di alcune sterpaglie di pulitura in campagna, in località Castello nel comune di Chiusanico, sulle alture di Imperia. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la vicenda. Era stato il figlio dell'anziana coppia a intervenire, nel tentativo di salvare i genitori. (ANSA).