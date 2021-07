Rifiuti: raccolta di ingombranti è hitech e punta a recupero

(ANSA) - GENOVA, 22 LUG - L'alta tecnologia si mette al servizio dell'economia circolare per migliorare la raccolta porta a porta dei rifiuti ingombranti e per agevolarne il recupero, grazie alla messa a punto di un software che ne permetta la catalogazione, identificando il materiale di cui è composto l'ingombrante, la sua dimensione e il suo peso. Gli utenti, grazie al software, potranno verificare se l'oggetto potrà essere di interesse per privati o associazioni. È questo l'obiettivo di "Efficacity", il progetto presentato da Regione Liguria, Comune di Genova e Amiu Genova per un valore complessivo di circa due milioni, che avrà una durata di due anni. "Si parla sempre di più di transizione ecologica e digitale - spiega Pietro Pongiglione, Presidente Amiu Genova - e queste saranno le basi portanti di Efficacity. Vogliamo agire sulla prevenzione dei rifiuti per promuovere l'economia circolare e la sostenibilità ambientale".

Un progetto che fa "tornare alla saggezza dei nostri nonni" ricorda l'assessore regionale allo Sviluppo economico dAndrea Benveduti. "Un modello sociale, non basato sul consumo limitato, ma sull'attenta gestione delle risorse disponibili che oggi è una frontiera di modernità".

"Genova è la città con maggior numero di ecocompattatori della plastica del Paese - spiega l'assessore all'Ambiente del Comune di Genova Matteo Campora - con Amiu stiamo estendendo il servizio del conferimento Ecovan per gli ingombranti in realtà complesse come il centro storico e stiamo attivando iniziative per dare una seconda vita agli oggetti, trasformandoli da rifiuto a risorsa. Il progetto Efficacity si inserisce perfettamente nel progetto green della nostra amministrazione".

