Primi corsi di formazione a equipaggi navi Gnl a Genova

(ANSA) - GENOVA, 22 LUG - La formazione degli equipaggi delle navi di ultima generazione alimentate a gas naturale liquefatto e gli studenti della facoltà di Scienze e Tecnologie del Mare partirà a Genova dopo l'estate. Lo prevede un accordo quadro tra il centro di formazione Cma Sistemi antincendio srl - divisione Maritime training di Genova e l'Università di Genova.

Le navi attualmente in servizio alimentate a GNL sono circa 200 ma il loro numero è destinato presto a salire, essendocene altre già 300 ordinate ai cantieri. Nei prossimi anni entreranno quindi in servizio altre portacontainer, petroliere, bulk carrier, traghetti e navi da crociera a GNL, estendendo a tutti i settori dello shipping la necessità di formazione specifica.

A seguire questi nuovi corsi saranno sia marittimi già in servizio che gli studenti universitari del corso di laurea attivato dall'Università di Genova e destinato a preparare i prossimi comandanti e direttori di macchina.

Presso il centro Cma di Genova Pra', in un'area appositamente attrezzata, sarà quindi possibile fare formazione anche sui sistemi di depurazione di gas di scarico dei motori diesel marini, i cosiddetti 'scrubber' oggi ampiamente in uso sulle navi. (ANSA).