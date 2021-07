Ex Ilva: trovato accordo, sciopero sospeso

(ANSA) - GENOVA, 22 LUG - Accordo trovato e mobilitazione sospesa alle acciaierie Ex Ilva di Genova Cornigliano dopo l'incontro che si è svolto questo pomeriggio tra le organizzazioni sindacali, le Rsu e i vertici dell'azienda. Gli elementi significativi dell'intesa riguardano l'aumento dei giorni lavorati che diventano 10 giorni lavorati effettivi al mese, esclusi i permessi e le ferie che nel vecchio accordo erano comprese, e questo fa aumentare di molto l'impatto delle giornate retribuite. Inoltre le persone in cassa integrazione sono passate da 250 a 220 su un organico di 980 unità.

L'azienda, inoltre, è passata alla cassa integrazione per i lavoratori che erano stati "messi in libertà", così come il riconoscimento della giornata di assemblea di oggi.

"Ci è andata bene su tutti i fronti - commenta il coordinatore della Rsu, Armando Palombo - a seguito dell'accordo è stato sospeso lo stato di agitazione. Domani mattina ci sarà l'assemblea di tutti i lavoratori per rendere noti i dettagli dell'accordo. Questo accordo ripristina la normalità, non c'è più la cassa per la crisi di mercato e possiamo lavorare di più". (ANSA).